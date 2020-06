Miłość po kwarantannie. Czy czeka nas fala rozwodów?

Od początku "narodowej kwarantanny" eksperci ostrzegali, że nie wszyscy będziemy potrafili poradzić sobie z przymusowym, trwającym wiele tygodni, zamknięciem w domach, które stały się zarówno miejscem pracy i nauki, jak też przestrzenią, w której szukamy odpoczynku i sił do pokonywania lęków. Co za tym idzie - że czeka nas fala rozwodów .

Sprawdziliśmy więc dane z dwóch Sądów Okręgowych w Warszawie. Na pierwszy rzut oka budzą one jednak zaskoczenie – okazało się, że wniosków rozwodowych podczas kwarantanny było znacznie mniej niż rok temu. W marcu 2020 roku w stolicy wpłynęło 307 pozwów rozwodowych, podczas gdy w roku 2019 w tym okresie było ich 387. Podobnie kwiecień bieżącego roku przyniósł 223 sprawy rozwodowe, zaś rok temu liczba ta wynosiła aż 401.

Czy to znaczy, że jednak izolacja podczas kwarantanny nie osłabiła, a wzmocniła związki? Niezupełnie.

Rozwody po kwarantannie. Cisza przed burzą

Mniejsza liczba pozwów rozwodowych, które wpłynęły do warszawskiego sądu w marcu i kwietniu 2020 roku (danych za maj jeszcze nie ma), według zapytanych przez nas specjalistów oznacza ciszę przed burzą.

– Niestety nie ma się co łudzić, rozwodów z roku na rok jest coraz więcej i coraz to młodsze małżeństwa się rozwodzą – komentuje sprawę w rozmowie z WawaLove Justyna Przetacka, stołeczna adwokat specjalizująca się w sprawach rozwodowych.

– Przymusowa kwarantanna pozamykała w domach wszystkich, również prawników. Podobnie urzędy i różne instytucje były nieczynne lub ich funkcjonowanie było mocno okrojone. Analogicznie sytuacja ta spowodowała, iż małżeństwa, które poczuły, że jednak niewiele je ze sobą łączy i decydowały się rozstać, miały znacznie ograniczony dostęp do potrzebnych dokumentów - zauważa prawniczka.

– Pozew o rozwód jest pismem procesowym inicjującym postępowanie, od którego pobierana jest opłata sądowa w wysokości 600 złotych od powoda. Sądzę, że argumenty materialne związane z niepewnością o sferę majątkową również były czynnikiem hamującym strony do rozpoczynania tego rodzaju spraw – dodaje Justyna Przetacka.

Nie należy także zapominać, że rozwód jest złożonym procesem, do którego trzeba przygotować spory plik różnego rodzaju zaświadczeń. M.in. akt małżeństwa w oryginale, zaświadczenie o zarobkach, dokument o miejscu zamieszkania, a jeśli są dzieci, to np. ich akty urodzenia czy wykaz opłat za utrzymanie.

Obecnie sprawy w sądach są dopiero rejestrowane, nadawana jest im sygnatura. Dopiero z końcem lata i na jesieni będą wyznaczane rozprawy, podczas których sąd będzie zobowiązywał rozwodzących się małżonków do składania dalszych pism procesowych.

Zdaniem stołecznej adwokat, sytuacja ta zdaje się naturalna - ponieważ najczęściej (niezależnie od pandemii koronawirusa) to wiosną ludzie robią porządki – również te w swoim życiu. I wówczas zazwyczaj zaczyna się fala pozwów rozwodowych. Lato z reguły bywa mniej intensywne, natomiast jesienią fala zgłaszanych spraw wraca.

Miłość w kwarantannie. Trudny czas dla par

– Wszystko zależy od tego, jak pary nawiązują relacje na co dzień. Zamknięcie w domu spowodowało, że mieliśmy więcej czasu dla bliskich, mogliśmy poświęcić im więcej uwagi niż zazwyczaj. Kwarantanna mogła więc być ciekawym momentem, szczególnie na początku, w czasie zakochania. Ale na ogół w związkach długoterminowych, okres ten był czasem poważnych konfrontacji – tłumaczy Aleksandra Żyłkowska.

Warszawa. Małżeństwa nie wycofują pozwów rozwodowych

Jak zauważają eksperci, bardzo rzadko zdarza się tak, że ludzie, którzy złożyli pozew o rozwód, wycofują go. Wprawdzie na początku sprawy rozwodowej proponowana jest mediacja , czyli szukanie wspólnej drogi porozumienia, lecz często zabieg ten pozwala tylko uniknąć rozstrzygania o winie małżonków. Jednak zazwyczaj nie wpływa to na wycofanie pozwu.

– Postępowania rozwodowe to sprawy najbardziej burzliwe i drastyczne, którym towarzyszy olbrzymie napięcie i stres. Dlatego kiedy dwoje ludzi wchodzi już na taką drogę, to nie zdarza się raczej, aby z niej zawracali – mówi Justyna Przetacka.

Stołeczna adwokat przyznaje, że w jej wieloletniej pracy nie było jeszcze sytuacji, aby nie doszło do rozwodu, kiedy taki pozew został już złożony. Zdarzają się małżeństwa, które odwlekają rozstanie w czasie, jednak takie osoby prędzej czy później wracają do sądu, zdeterminowane, by się rozwieść.