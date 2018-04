Miły gest ze strony ZTM. Nowa linia pojedzie przez bulwary wiślane

Już od piątku rusza linia 385. Kursować będzie od placu Wilsona do placu Konstytucji przez Wioślarską. Linia z myślą o imprezujących nas Wisłą, dlatego też ostatni kurs o godzinie 2:00.



Rozkład jazdy dostosowany do nocnych odjazdów metra ze stacji Politechnika i Plac Wilsona oraz rozkładów jazdy pociągów podziemnej kolei. Linia 385 w piątek będzie ruszać od godziny 20:00 do 2:00, w sobotę od godziny 18:00 do 2:00. Natomiast w niedziele od 18:00 do 23:00.