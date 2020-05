Ministrowie PiS weszli do stołecznego ratusza na kontrolę

Jak twierdzi minister, "krajowa średnia to 60 proc., a wiele urzędów pracy ma blisko 100 proc. rozpatrywalność wniosków". Maląg zaapelowała do Trzaskowskiego o usprawnienie działań i przyspieszenie procedur.

Warszawa. Ratusz odniósł się do zarzutów

Do zarzutów odniósł się Urząd m.st. Warszawy. Ratusz podkreśla, że "ataki za rzekomą opieszałość w rozpatrywaniu wniosków, manipulowanie danymi czy porównywanie miast, które mają zupełnie inną sytuację jest dużym nadużyciem". Dodano, że to Warszawa jako pierwsza zgłosiła uwagi.

– Skandaliczne jest to, że jeśli my proponujemy zmianę, która nic nie kosztuje rządu, bo dotyczy wyłącznie tego, aby prezydent mógł delegować pracowników w sposób elastyczny do realizacji zadań i w 3 dni po uruchomieniu systemu mówimy, co należy zmienić w przepisach, a ministerstwo nas zbywa, po czym nagle panicznie dokonuje zmiany – podkreślił wiceprezydent stolicy Michał Olszewski.