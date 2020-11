Artykuł sponsorowany

Misja przeprowadzka. Wszystko, co musisz wiedzieć o przepisaniu licznika prądu.

Przeprowadzka do nowego mieszkania to czas, któremu towarzyszy wiele pozytywnych emocji – radość z nowego miejsca, rozpoczęcia kolejnego etapu w życiu i spełnienia marzenia o własnym domu. To też jednak okres, kiedy nakłada się na siebie wiele obowiązków. Urządzanie, przenoszenie rzeczy, a także różnego rodzaju formalności. Podpisanie umów na usługi, a wśród nich na energię elektryczną. Jeśli mieszkanie miało już zainstalowany licznik, konieczne będzie jego przepisanie na nowego właściciela. Istnieje kilka sposobów by to zrobić.

Misja przeprowadzka. (materiały partnera)