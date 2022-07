Miski z wodą to za mało. Warszawska restauracja wprowadziła psie menu

– Chcieliśmy w ten sposób właścicielom psów dać możliwość zapoznania się z naszymi produktami – mówi Magdalena Sztylkowska, head of marketing w Butcher’s Polska. Butcher’s Original to wiele pysznych smaków, a wizyta w restauracji to świetny moment, żeby przekonać się, który wariant najbardziej czworonogowi odpowiada.