Mistrz złego parkowania. "Nagroda" od Straży Miejskiej

Jak zauważyli strażnicy miejscy , kierowca, który zaparkował srebrne BMW w ten sposób musiał sobie zadać sporo trudu, żeby wymanewrować autem między drzewami. Niestety, pomimo że kierowcy udało się "znaleźć miejsce", to zapłaci on mandat w wysokości 1000 złotych. To kara za niszczenie miejskiej zieleni.

- Porządny kierowca szuka legalnego miejsca, poświęca na to czas i niejednokrotnie pieniądze, a pirat parkujący gdziekolwiek, bo "nie ma miejsc" robi z dobrego kierowcy frajera, bo przecież cwaniak parkuje gdzie mu się podoba i jeszcze za darmo - czytamy na stronie stowarzyszenia. To zresztą nie jedyny problem jaki dotyczy parkowania w stolicy. Ostatnio gorąco dyskutowanym tematem była waloryzacja mandatów za parkowanie bez uiszczenia opłaty.

Od 7 września za brak biletu pozwalającego zaparkować kierowcy zapłacą nie 50, a 250 złotych. Przeciwnicy tej zmiany mówili, że to mieszkańców Warszawy i podwarszawskich miejscowości przyjeżdżających do stolicy do pracy, nie stać na płacenie takich mandatów. Zwolennicy podniesienia kwoty odpowiadali mówiąc, że wciąż jest to mniejsza kara niż za brak biletu autobusowego.