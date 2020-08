Mjr Anna Mizikowska "Grażka" nie żyje. Uczestniczka Powstania Warszawskiego miała 94 lata

Anna Mizikowska urodziła się 1 lutego 1926 w Siedlcach, pod koniec 1941 roku przeniosła się z rodziną do Warszawy. Zamieszkała na Tamce i rozpoczęła naukę w prywatnym gimnazjum Haliny Gepnerównej, wstąpiła też do Szarych Szeregów. Pod pseudonimem "Grażka" była łączniczką w "Parasolu" - przenosiła meldunki, a także brała udział we wzmacnianiu barykad, ratowała rannych - przypomina portal interia.pl.