Młociny Summer Fest, czyli niezapomniane lato na warszawskich Bielanach!

Z kolei na tych, którzy piłkę nożną znają nie tylko z telewizji, na placu przed wejściem głównym do obiektu czeka… boisko. ️To wspaniała okazja, by zaprezentować swoje umiejętności i pokazać, jak to się robi! Młodzi adepci sportu mogą korzystać z przestrzeni w godzinach 12:00-20:00 aż do 12 lipca. Galeria Młociny zaprasza do wspólnej zabawy miłośników sportowych wrażeń – miejsca starczy dla wszystkich! Co więcej, przed obiektem coś dla siebie znajdą również fani skimboardingu. Specjalny tor wodny jest otwarty w godzinach 12:00-20:00 i czeka na wszystkich, którzy mają ochotę się odrobinę zamoczyć i przetestować swoje umiejętności. Z toru korzystać można na własnej desce lub wypożyczyć ją na miejscu, a zafascynowani dyscypliną powinni z uwagą śledzić profil Galerii Młociny na Facebooku, gdyż niebawem pojawią się tam informacje na temat skimboardowych warsztatów. Na deser coś dla wszystkich tych, którzy czują w sobie duszę rajdowca. Przed Galerią Młociny na miłośników motoryzacji w wersji mini czekać będą autka elektryczne. Odrobina adrenaliny i masa frajdy w przerwach między zakupami może okazać się naprawdę świetnym pomysłem – zarówno dla starszych, jak i tych najmłodszych!