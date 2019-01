Mniej niż 50 dni zostało do Biegu Tropem Wilczym!

Już trzeciego marca startuje Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym. W ponad 360 miastach kraju i zagranicą na linii startu staną wszyscy ci, dla których pamięć i postawy Bohaterów Wyklętych są ważne.

Organizatorzy w większości miast zgłoszonych do biegu są już gotowi, by przyjmować zapisy. Co czeka uczestników podczas tegorocznego biegu w województwie mazowieckim? Wzorem Niezłomnych wiele aktywności towarzyszących biegowi skierowanych będzie na konkretne wspieranie potrzebujących.. Będą organizowane zbiórki krwi oraz kwesta na rzecz dwójki dzieci z problemami zdrowotnymi. VII edycja Biegu Tropem Wilczym pozostawi po sobie dobry, wymierny ślad.

Bieg Tropem Wilczym wystartuje aż w 27 miastach z województwa mazowieckiego. Wśród nich znajdują się m.in.: Góra Kalwaria, Mińsk Mazowiecki, Nasielsk, Radom, Siedlce, Sochaczew oraz Warszawa. Największe z nich, Warszawa, rozpoczyna rejestrację oraz wydawanie numerów startowych. Nie warto zwlekać z zapisami, ponieważ liczba pakietów jest ograniczona.

Bieg honorowy na dystansie 1963 m. odbędzie się we wszystkich miastach. Organizatorzy w każdym mieście wyznaczają również trasy, w których można wziąć udział sprawdzając się w dłuższych dystansach. Na wszystkich, również dopingujących zawodników, czeka moc atrakcji takich jak piknik, rekonstrukcje czy pokazy historyczne. W pakietach startowych dla biegaczy znajdą się informacje dotyczące biegu, mapy i spis atrakcji oraz unikatowe koszulki z Bohaterami – Patronami tegorocznej edycji.

W VII edycji Biegu Tropem Wilczym można wybrać koszulkę z wizerunkiem jednego z sześciu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych –Jerzego Stawskiego, Barbary Otwinowskiej, Antoniego Hedy, Stanisławy Rachwał, Władysława Siły Nowickiego oraz Pawła Jasienicy. To właśnie oni będą patronami biegaczy biorących udział w tegorocznym wydarzeniu.

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jest każdego roku wydarzeniem społecznym, gdzie wspólnie pielęgnujemy o nich pamięć, gdzie mamy szansę zobaczyć, że niezwykli bohaterowie byli ludźmi podobnymi do nas, patriotami, kochającymi Polskę. Impreza odbywa się zawsze w niedzielę najbliższą dniu 1 marca i jest elementem społecznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy po latach zapomnienia wrócili do szerokiej świadomości historycznej Polaków. VII edycja Biegu Tropem Wilczym to również czas, by wesprzeć potrzebujących. Tych, którzy na tę pomoc najbardziej liczą. Każdego roku wraz z Biegiem uruchamiana zostaje zbiórka funduszy na szczytny cel. Dodatkowo Ambasadorowie i Przyjaciele wskażą inicjatywy najbardziej im bliskie, na które będziemy wspólnie zbierać pieniądze podczas biegu.

– Dla nas, jako organizatorów Biegu Tropem Wilczym, istotne jest to aby idea Niezłomnych działała nie tylko w przestrzeni słowa, ale przede wszystkim działań. Mówimy o tym, że są naszymi bohaterami, czyli tymi, których chcemy naśladować, są dla nas wzorem. Oni oddawali życie, my nie musimy. Oni służyli Polsce, społeczeństwu, bronili słabszych – a to już zdecydowanie możemy wziąć na siebie. Stąd staramy się być konsekwentni i pokazać im, Wyklętym, że rozumiemy to co było dla nich najważniejsze i mimo iż żyjemy w innych czasach, możemy i powinniśmy pielęgnować czynnie te same wartości. Służyć innym, żyć w najlepszej korelacji z Polską - mówi Barbara Konarska, Rzecznik Prasowy Biegu Tropem Wilczym.

Zainteresowani biegiem w Warszawie mogą już teraz śledzić aktualności na stronie organizatora, gdzie wkrótce rozpoczną się zapisy do biegu. Wszelkich informacji na temat tras oraz zapisów udzielają organizatorzy, a o samej inicjatywie oraz aktualnych wydarzeniach informują bieżące materiały na stronie www.tropemwilczym.pl.