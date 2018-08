Modliszki opanowały Warszawę. To efekt upałów

Charakterystyczny owad zaczął pojawiać się nie tylko w miejscach publicznych, ale też w domach mieszkańców dużych miast, takich jak Łódź czy Warszawa. Obecność modliszek wzbudziła spore zainteresowanie. Większość ze spotykających je osób widziała je na żywo po raz pierwszy.

W mediach społecznościowych łatwo można natrafić na podobne dokumentacje spotkań "oko w oko" z mantis religiosa, czyli modliszką zwyczajną. Ostatnio ich widok nie należy do rzadkości. Mimo wszystko nie należy się tym zbytnio przejmować. - W tym roku były dwie interwencje Eko Patrolu dotyczące modliszek. W Polsce występuje w warunkach naturalnych. Maksymalnie osiąga wielkość od 5 do 6 cm. Jest absolutnie niegroźna. W razie znalezienia owada w pobliżu, można go delikatnie pochwycić i przenieść na trawnik lub do parku - mówi Jerzy Jabraszko ze stołecznej Straży Miejskiej.

W ubiegłym roku takich interwencji strażników było więcej, bo co prawda 10, ale w tym sezonie to dopiero początek. Nie wiadomo, jak długo potrwają upały w Polsce, a im są one większe, tym lepiej dla tych budzących respekt owadów. - Jest to gatunek ciepłolubny. Do niedawna występowała u nas na dosyć ograniczonym obszarze, głównie na południu kraju, gdzie temperatury były wyższe. Coroczne fale gorąca spowodowały po pierwsze to, że od paru lat modliszki spotykane są w innych częściach kraju. Po drugie w tym roku dorosłe osobniki obserwujemy zdecydowanie wcześniej niż zazwyczaj. Normalnie jest to początek sierpnia, obecnie można je spotkać już w połowie lipca - wyjaśnia lek. wet. Łukasz Skomorucha, który na co dzień pomaga egzotycznym zwierzętom.

Modliszki słyną głównie z tego, że samice mają skłonność do kanibalizmu. Najwyraźniej stąd wywodzi się niechęć części społeczeństwa do tych zwierząt. - Jest to dosyć częste zjawisko. U naszych modliszek również występuje - mówi o dość makabrycznym zwyczaju owadów Skomorucha. Polega ono na zjadaniu głowy partnera w trakcie stosunku. Głównym powodem takiego zachowania jest magazynowanie zapasów energii potrzebnych do złożenia jaj.