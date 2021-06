Mona Lisa z Warszawy. "Dziewczyna w ramie obrazu" i świat Rembrandta w Zamku Królewskim

Nie tylko dzieje obrazu są stanowią fascynującą opowieść. Ekscytujące jest również to, że Rembrandt, malując go, zaprasza widza do szczególnej gry. Dziewczyna jest naprawdę namalowana w ramie - to nie element obrazu wykonany przez rzemieślnika, tylko praca artysty, naniesiona - jak twarz kobiety -na topolowej desce. Dłoń na portrecie wymyka się do świata realnego i łamie relacje pomiędzy dziełem sztuki i odbiorcą.