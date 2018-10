Morawiecki chwali Jakiego. "Nasz kandydat to osoba, która nie dzieli warszawiaków"

Mateusz Morawiecki w środę wziął udział we wspólnej konferencji z Patrykiem Jakim. - Jak się popatrzy, a Patryk mi to pokazywał, to można powiedzieć, że Trzaskowski zrobi to czego Gronkiewicz-Waltz przez 12 lat nie zrobiła - powiedział Morawiecki.

Mateusz Morawiecki i Patryk Jaki (East News, Fot: Foto Olimpik)

Premier przekonywał, że Warszawa potrzebuje gruntownej zmiany i gospodarza, który będzie ją oglądał nie tylko z placu Bankowego, ale będzie znał problemy każdej z 18 dzielnic, a może nawet 19.

- Jak będzie Patryk Jaki prezydentem, to powstanie Dzielnica Przyszłości. Jego konkurent, pan Trzaskowski nie zakłada takiej możliwości, a szkoda, bo to bardzo piękny i dobry pomysł. Wiąże się on z Warszawą nowoczesną, która może być wielkim centrum innowacji, które zadziwi całą Europę, bo te tereny inwestycyjne mają mieć charakter enklawy podatkowej - tłumaczył premier.

Zaznacza, że dzisiaj w Warszawie jest 1 i 1/4 linii metra, a Bukareszt ma 4, Paryż około 15 linii. - My w Warszawie po 12 latach rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz nie mogliśmy się dopracować kolejnej pełnej linii metra - mówił polityk.

- My skutecznie uszczelniliśmy system podatkowy, to widać w podatku CIT, VAT i tylko ten, kto zamyka oczy na oczywiste, nie dostrzega tej gigantycznej zmiany, a podkreślam to w tym kontekście, że pieniądze są ważne, realne pieniądze są potrzebne. My je wyrwaliśmy z rąk mafii, przestępców podatkowych i te pieniądze są dzisiaj przeznaczane na różnego rodzaju wielkie projekty - zapewnia Morawiecki.

Minister finansów przekonuje, że "Patryk Jaki nie dzieli warszawiaków na tych, którzy mieszkają po prawej, czy po lewej stronie Wisły albo na tych, którzy mieszkają dłużej albo krócej w Warszawie". - Trzeba to wziąć pod uwagę, tak jak Polska jest jedna, tak samo Warszawa jest jedna - zaznacza.

- Jak się popatrzy, a Patryk mi to pokazywał, to można powiedzieć, że Rafał Trzaskowski zrobi to czego Hanna Gronkiewicz-Waltz przez 12 lat nie zrobiła. Czy oto nam chodzi, żebyśmy piątą szansę dawali. Zaufać należy tym ludziom, którzy potwierdzają czynami wiarygodność tego, co w programie swoim zakładają - stwierdził polityk.

