Morze fanów Rolling Stonesów na PGE Narodowym. Jagger mówi po polsku i szaleje na scenie

Na ten koncert czekały tysiące fanów Rolling Stones. Legenda rocka zafundowała w Warszawie prawdziwą muzyczną ucztę.

Po to, by najwięksi fani zespołu mogli zająć jak najlepsze miejsca, PGE Narodowy otworzył swoje bramy już od 17.00. Już od początku koncertu w mediach społecznościowych zaczęło się pojawiać coraz więcej postów rozentuzjazmowanych fanów. Publiczność rozgrzał Trombone Shorty, ale jak nietrudno się domyślić, wszyscy czekali na gwiazdę wieczoru.

Jak można wywnioskować z pierwszych reakcji, zespół nie zawiódł. Na scenę weszli w dobrej formie, wyglądali tak, jak na legendy rocka przystało. Koncert zaczął się ok 20.50 od słynnego już od takich hitów, jak „Like a Rolling Stone” czy „You can’t always get what you want”. Prawdziwą gratkę dla fanów przygotował sam Jagger.