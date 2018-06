Motocykle na buspasach. Policja podsumowała akcję w stolicy

Od początku maja na dwóch arteriach Warszawy motocykliści legalnie mogą poruszać się busami. Eksperyment bacznie obserwowała policja i podzieliła się z nami statystykami po dwóch miesiącach od wprowadzenia zmian.

Po buspasach przy ul. Radzymińskiej i na Trasie Łazienkowskiej motocykliści poruszać się będą do końca października 2019 roku . Dwa sezony mają posłużyć władzom stolicy do oszacowania korzyści wynikających z takiego rozwiązania i ewentualnego rozszerzenia go na inne miejsca. Na ulicach pojawiło się aż 200 nowych znaków .

- Nasze analizy i doświadczenia z innych miast w Polsce pokazują, że jest to bezpieczne, ale każde miasto ma swoją specyfikę, więc chcemy to rozwiązanie przetestować na naszych ulicach - powiedziała Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, w rozmowie z WP Moto.

Motocykliści mogą wjeżdżać na buspasy także w Łodzi, Krakowie, Bydgoszczy czy Gdańsku. Dzięki buspasom jednoślady nie przeciskają się pomiędzy samochodami, co jest legalne, lecz nie do końca bezpieczne. Warszawa zastrzegła jednak, że projekt może zostać przerwany w przypadku niepokojących obserwacji. W zeszłym roku w stolicy odnotowano 115 kolizji z motocyklistami, lecz zaledwie w co 5 przypadku to właściciel jednośladu był odpowiedzialny za kraksę.