Msza za Hannę Gronkiewicz-Waltz. "Potrafi już tu na ziemi budować Królestwo Boże"

Metropolita warszawski odprawił mszę św. w intencji dziękczynnej za zakończoną prezydenturę Hanny Gronkiewicz-Waltz. W kościele Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu modlili się m. in. Bronisław Komorowski i Hanna Suchocka.

- Pani prezydent zawsze była zaprzyjaźniona z Panem Bogiem i Kościołem - przekonywał kard. Nycz. Metropolita warszawski osobiście dziękował też Hannie Gronkiewicz-Waltz. - Kładziemy te kolejne kadencje, cały jej wysiłek, na ołtarzu, aby Panu Bogu podziękować za to wszystko, co stało się w tym czasie, pod jej kierownictwem i z jej inspiracji - powiedział duchowny.

- Tylko człowiek, który widzi dalej, potrafi ocenić to, co się dokonuje czasem dzięki życiu i pracy jednego człowieka, który potrafi już tu na ziemi budować Królestwo Boże, do czego zostaje powołany - mówił kardynał.