Multikino Warszawa – cennik, godziny otwarcia, lokalizacje

Multikino Warszawa – repertuar

Multikino Złote Tarasy – godziny otwarcia, cennik

Multikino w Złotych tarasach otwarte jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9-22:30 . Godziny pracy w święta mogą być inne niż te w dzień powszedni. Ceny biletów bez żadnych promocji, zaczynają się o 19,90 zł w tygodniu oraz 24,90 zł w weekendy i święta .

Multikino Ursynów – godziny otwarcia, cennik

Pierwszy seans w kinie Multikino przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 60 miał miejsce w 1999 roku. Tym samym jest to najstarsze kino tej sieci w Warszawie i drugie w Polsce. W kinie na Ursynowie filmy można oglądać na 12 różnych salach, w których łącznie zmieści się ponad 2 740 widzów. Największa z sal składa się z 504 miejsc.

Multikino Ursynów czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:45-23:00 . Ceny biletów w tygodniu (bez promocji) to 19,90 zł, a w weekendy i święta od 24,90 zł (ceny aktualne na 30.09.2020).

Multikino Targówek – godziny otwarcia, cennik

Multikino Targówek jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 22:00 . Podobnie jak w pozostałych kinach tej sieci w Warszawie, za bilety zapłacimy 19,90 zł w tygodniu i 24,90 zł w weekend.

Multikino Wola Park – ceny biletów, godziny otwarcia

Multikino Wola Park otwarte jest siedem dni w tygodniu w godzinach 9:45-22:00 . Zgodnie z cennikiem z 30.09.2020 wszystkie bilety od soboty do niedzieli kosztują t 19,90 zł.

Multikino Młociny – ceny biletów, godziny otwarcia

Multikino Młociny jest najdroższym kinem tej sieci w Warszawie. Za wszystkie bilety od poniedziałku do czwartku trzeba zapłacić 29,90 zł. W weekend cena biletów jest jeszcze wyższa i wynosi 34,90 zł. Kino to jest czynne 7 dni w tygodniu w godzinach 10-22 .

Multikino właścicielem Cinema3D

Jedyny oddział Cinema3D w stolicy mieści się w galerii handlowej Reduta. Kino to czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00-0:00. Cinema3D jest jednym z tańszych kin. Za bilet na seans od poniedziałku do czwartku zapłacimy 16,90 zł. W weekend za bilet trzeba zapłacić 19,90 zł.