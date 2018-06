Muszą zamknąć kompostownie na Radiowie. "Mają czas do września"

Nakaz zamknięcia z natychmiastowym rygorem wydał Mazowiecki Inspektor Ochrony Środowiska. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania musi zlikwidować kompostownie do 10 września.



Batalia o kompostownie przy ulicy Kampinoskiej trwa od lat. Mieszkańcy Radiowa walczyli z unoszącym się tam smrodem. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska już dwa lata temu wydał decyzję o zamknięciu tego miejsca. MPO odwołało się do Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, ten jednak podtrzymał decyzję wojewódzkiego inspektora. Następnie sprawa została skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który także nie zmienił decyzji. W ten sposób sprawa wróciła z powrotem do WIOŚ, a ten ponownie wydał tę samą decyzję.