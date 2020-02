"Muzeum Polin i jego sytuacja są stabilne". Ministerstwo odpowiada władzom Warszawy

"Prace w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin przebiegają zgodnie z planem i nie ma powodu do niepokoju" - zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To odpowiedź na wezwanie władz Warszawy o natychmiastowe powołanie dyrektora stołecznej placówki.

W oświadczeniu resort podkreśla, że wielokrotnie już informował o przyczynach swojego stanowiska, a ostateczna decyzja w sprawie powołania dyrektora należy do ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Komunikat resortu to odpowiedź na apel prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i przewodniczącego Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego Piotra Wiślickiego. Wezwali oni ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego , by powołał prof. Dariusza Stolę na stanowisko dyrektora Muzeum.

Przypomnijmy, że konkurs na dyrektora Muzeum Polin w Warszawie to inicjatywa ministerstwa. Warunki jego przeprowadzenia, skład i regulamin zostały wspólnie uzgodnione.

Minister kultury: to ja decyduję

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podkreślał wielokrotnie, że decyzja w sprawie obsadzenia władz stołecznej placówki należy do niego. W programie WP "Tłit" mówił pod koniec września ub.r., że "zgodnie z polskim prawem to minister decyduje, wygrany konkurs to jest tylko kandydat".