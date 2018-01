Muzeum Sztuki Nowoczesnej jednak powstanie. Teren na pl. Defilad wrócił do miasta

Teren, na którym miało powstać Muzeum Sztuki Nowoczesnej, należał do osoby prywatnej. Ratusz od lat walczył o zwrot tej nieruchomości do miasta. W końcu udało się to wojewodzie mazowieckiemu Zdzisławowi Sipierze.



Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Jak informuje wyborcza.pl, wojewoda zadecydował o wywłaszczeniu nieruchomości na pl. Defilad. Oznacza to, że działka na, której ma powstać MSN, przeszła w ręce miasta. Na razie nie wiadomo, ile stołeczny ratusz za nią zapłaci.

Losy tej słynnej działki sa bardzo zawiłe. Po 2010 r. trafiła w rece spadkobierców przedwojennych właścicieli. Od tamtej pory stołeczny ratusz próbował ją odkupić.

Jednak na drodze pojawili się inni inwestorzy, którzy kupili ją w 2014 r. Na początku była to spółka Milstone, pod nadzorem Krzysztofa Janiszewskiego, szefa firmy deweloperskiej Radius Projekt. Spółka kupiła działkę za ok. 7 mln zł - dwa razy tyle, za ile chciał kupić stołeczny ratusz. Następnie sprzedano ją spółce Waben, która należy do inwestora z Cypru. Firma Milstone tłumaczyła się, że w decyzji były błędy, jednak miasto wygrało ze spółką w sądzie. W styczniu Zdzisław Sipiera wydał decyzję o wywłaszczeniu działki.

Wicedyrektor MSN Marcel Andino Velez w rozmowie z WawaLove zaznacza, że sprawa nie jest jeszcze zfinalizowana, ponieważ spadkobiercy mają możliowść odwołania się od decyzji. Jesli tak by się stało, Velez liczy na pozytywne zakończenie tej sprawy. Dopiero po decyzji sądu będzie możliwe ogłoszenie przetargu na budowę muzeum.

Początkowo ukończenie inwestycji zaplanowano do końca 2021 r. Teraz jednak stoi ona pod znakiem zapytania.

Na wywłaszczonym terenie dodatkowo planowana jest konstrukcja nad tunelem metra oraz budowa podziemnej ulicy - informuje Gazeta Wyborcza.