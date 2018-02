Muzeum Sztuki Nowoczesnej powstanie na pl. Defilad. Potwierdza Gronkiewicz-Waltz

Prezydent Warszawy podpisała w czwartek pozwolenie na budowę muzeum przy Pałacu Kultury i Nauki. Wcześniej jednak nie było takiej możliwości, ratusz od lat walczył o wywłaszczenie działki od osoby prywatnej. W styczniu br. udało się to wojewodzie mazowieckiemu.

Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała w czwartek podczas konferencji prasowej w Muzeum nad Wisłą, że ostatecznie podpisała zgodę na budowę muzeum. - Z pewnością jest to jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji kulturalnych w stolicy, kolejny ważny element w przestrzeni miasta. To jeden z naszych flagowych projektów, o ogromnym znaczeniu dla rozwoju Warszawy – mówi prezydent stolicy i dodaje - Cieszę się, że warszawiacy mają dostęp do coraz nowocześniejszych obiektów kultury. Takie też będzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej.