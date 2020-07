Muzeum Wojska Polskiego odpowiada ratuszowi ws. zalania ulic

- Wiemy, co przyczyniło się do zalania Wisłostrady podczas ulewy 29.06. To zanieczyszczenia ze źle zabezpieczonej budowy Muzeum Wojska Polskiego prowadzonej przez MON – wzywamy do jej pilnego zabezpieczenia! Brud zapchał studzienki, to naraża warszawiaków i służby - napisała na Twitterze rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.