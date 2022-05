Muzyka psychodeliczna w Polsce? Odpowiedź brzmi: Egodrop

Nie tylko psytrance

Muzyka jest sercem festiwalu, ale możecie spodziewać się po nim o wiele więcej. Bo Egodrop to po prostu sztuka psychodeliczna, w każdym możliwym wydaniu. Czy w postaci majestatycznych, fluorescencyjnych instalacji, wykładów i najróżniejszych warsztatów czy nawet rękodzieła. Egodrop oferuje również marketu, strefę dla rodzin i dzieci, food park czy strefy psy help. Przeżyjecie więc wielogodzinny maraton taneczny, medytację, masaż, a nawet… będziecie mogli popływać. Wszystko po to, by jeszcze mocniej poczuć się częścią wszechświata, natury wokół i ludzi na parkiecie, którzy razem w transowym tańcu odpływają do krainy szczęśliwości. Pogoda ducha i życzliwość ludzi oraz ogólna atmosfera miłości jest tym, co uczestnicy Egodropa chwalą sobie najbardziej.