My Name Is New Festival w letniej odsłonie Klubu Stodoła! 8 darmowych koncertów wschodzących gwiazd polskiej sceny alternatywnej!

Klub Stodoła oraz projekt My Name Is New wytwórni Kayax łączą siły! 17 lipca w warszawskim klubie wystartował My Name Is New Festival, wydarzenie w ramach którego na scenie Stodoły grają wschodzące gwiazdy polskiej sceny alternatywnej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy!

Informacja prasowa Kayax

My Name Is New to projekt wspierający artystów solowych oraz zespoły. Jedną z najważniejszych części inicjatywy są jej działania edukacyjne. Każdy, komu uda się dostać do grona MNIN-owców otrzymuje: wsparcie merytoryczne, praktyczne porady na temat budowania swojego wizerunku w sieci, poszerzania swojej publiczności czy korzystania z ogólnodostępnych zasobów social mediów. Dodatkowo, artyści mają niepowtarzalną okazję wzięcia udziału w projektach specjalnych (jak chociażby właśnie festival w Stodole) oraz wystąpić na żywo przed dużą publicznością.

My Name Is New Festival to kolejne z serii wydarzeń, odbywających się w letniej odsłonie legendarnego Klubu Stodoła, który od 12 czerwca pełni również funkcję pubu, czynnego od poniedziałku do piątku od godz. 16:00 oraz w soboty i niedziele od godz. 13:00. Dotychczas na letniej scenie Stodoły zaprezentowały się m.in. formacje RAT KRU, Bloo Crane, CUKIER, Caville, PAULA ROMA, Funkasanki, Verø oraz Kwiatki. Do dyspozycji gości pozostają aż trzy strefy – kameralny Backstage Bar, imprezowe Patio oraz klimatyczna Strefa Akustik, w której nie brakuje elementów dobrze znanych z akustycznych tras legendarnej formacji Kult. Na wszystkich gości Stodoły – oprócz solidnej porcji muzycznych wrażeń – czeka również nowe, letnie menu, pełne orzeźwiających drinków oraz pysznych przekąsek.

"My Name Is New Festival" w Klubie Stodoła rozpoczął się 17 lipca i potrwa aż do 4 września. W tym okresie, w każdy piątek na letniej scenie Stodoły odbędzie się koncert jednego z artystów, zasilających szeregi projektu MNIN.

Nadchodzące koncerty:

► 21 sierpnia, Klub Stodoła - Dünayev//Søppel // wstęp darmowy

Dunayev//Soppel – tworzymy muzykę elektroniczną, łączymy w sobie brzmienia nawiązujące do lat 80tych i 90tych, jednocześnie przetwarzając je na korzyść niewtórności. Podejmowane zagadnienia mają charakter impresyjny, zamiast dosłownych odniesień do rzeczywistości, tworzymy obraz wrażeniowy – mający na celu odtworzenie doświadczanego przez nas stanu i uczuć.

► 28 sierpnia, Klub Stodoła – sedguy // wstęp darmowy

sedguy to jednoosobowy projekt muzyczny, który powstał na gruzach przeróżnych doświadczeń grania w zespołach. I choć niewiele jest rzeczy fajniejszych niż granie w zespole, czasem nachodzi potrzeba, żeby samemu sobie być sędzią, z nikim nie musieć iść na kompromisy i z nikim nie walczyć o dźwięki i słowa.

► 4 września, Klub Stodoła – NOHONO // wstęp darmowy

NOHONO to poznańska elektroniczna grupa artystyczna założona na początku 2015 roku. Jej skład tworzą osobowości o bardzo zróżnicowanej przeszłości artystycznej, łączące ze sobą wiele dziedzin sztuki. Główną ideą projektu jest łączenie doświadczeń i umiejętności poszczególnych członków zespołu w celu zapewnienia kompaktowego, nastrojowego doświadczenia audiowizualnego. NOHONO na scenie to mieszanka żywiołowej elektroniki, żywych instrumentów, hipnotyzującego wokalu oraz wizualizacji tworzonych w oparciu o technologię 3D mappingu. Wszystkie te elementy tworzone na żywo podczas występu sprawiają, że dźwięk i światło przestają być osobnymi elementami, łącząc się w spójną całość.

Szczegółowe informacje, dotyczące nadchodzących wydarzeń są dostępne na stronach inicjatywy My Name Is New oraz Klubu Stodoła!

Patronem głównym wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Patronami medialnymi wydarzenia są: Magazyn Aktivist, Radio Kampus, Muno, TANGO, Rytmy.pl, Nasze Miasto, Wirtualna Polska, Strefa Music Art, Magazyn Przegląd, Radio Praga, Magazyn Example, Muzykoholicy i Waw4free

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS chroni twórców od samego początku ich kariery. Od momentu zarejestrowania utworu w ZAiKS-ie prawa majątkowe twórcy są zabezpieczone, a Stowarzyszenie

bierze na siebie obowiązek udzielania zezwoleń na korzystanie z twórczości, inkasowania wynagrodzeń autorskich oraz kontrolowania podmiotów wykorzystujących twórczość. ZAiKS

reprezentuje autorów w Polsce i za granicą, zbiera i wypłaca należne im tanKemy już od 100 lat.