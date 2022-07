Na czym polega kredyt konsolidacyjny?

Rosnące raty zaczynają przytłaczać?

Nadmierne zadłużanie to tylko jedna z przyczyn, które mogą w pewnym momencie doprowadzić do tego, że znajdziemy się w trudnej sytuacji finansowej . W ostatnich miesiącach sen z powiek wielu kredytobiorcom spędzają rosnące stopy procentowe, które windują raty kredytu hipotecznego do niewidzianych nigdy wcześniej poziomów. Już dziś dla wielu polskich rodzin miesięczne obciążenia kredytowe stają się poważnym problemem, a tymczasem analitycy przewidują kolejne podwyżki stóp w najbliższych miesiącach. Co, jeśli poza kredytem hipotecznym trzeba jeszcze zapłacić ratę za samochód, remont i zakup sprzętów AGD/RTV? Zdarza się też, że do tego dochodzi spłata karty kredytowej. Znasz to z autopsji? Jeśli tak, podpowiadamy, co możesz zrobić, by Twoja sytuacja finansowa pozostała stabilna.