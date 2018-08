Na matkę z dzieckiem runęło drzewo. Niemowlę zmarło

Do tragicznego zdarzenia doszło 20 sierpnia w stołecznym Parku Praskim. Na odpoczywającą tam matkę z półroczną córeczką spadł masywny konar. Obie poszkodowane zostały przewiezione do szpitala, a ich stan określano jako ciężki. Dziecka nie udało się uratować, 29-letnia matka nadal walczy o życie.

Ogromna gałąź przygniotła tydzień temu dwie osoby w parku na Pradze. Fragment drzewa złamał oparcie ławki, na której siedziała młoda matka ze swoją 6-miesięczną córką . Na miejsce dotarła policja, straż pożarna oraz pogotowie, a ranne w zdarzeniu osoby przetransportowano na oddział intensywnej terapii do pobliskiego szpitala. Obie pacjentki były przytomne, ale lekarze uznali ich stan za zagrażający życiu. Wiadomo już, że dziecko zmarło.

- Uzyskaliśmy taką informację ze szpitala pod koniec ubiegłego tygodnia. Została zlecona sekcja zwłok dziecka, ale nie została jeszcze przeprowadzona. Z uwagi na to, że mamy do czynienia ze skutkiem śmiertelnym, niewykluczone, że będzie to miało odzwierciedlenie w kwalifikacji prawnej, jaką przyjmie prokurator w toku śledztwa - wyjaśnia Marcin Saduś z prokuratury Warszawa-Praga.