Na pół tysiąca miejsc jest 13 razy więcej chętnych. Kumulacja roczników w Warszawie

Ostatni dzwonek w tym roku szkolnym będzie pożegnaniem z gimnazjami. Uczniowie trzecich klas starają się o miejsca w szkołach średnich razem z tymi, którzy ukończą ósmą klasę podstawówki. A to oznacza tysiące chętnych i wyścig o dostanie się do wymarzonej placówki.

13 maja rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I stopnia. W tym roku chętni mogli próbować szczęścia w dowolnej liczbie placówek. To spowodowało, że według najnowszych statystyk na jedno miejsce w najpopularniejszych liceach przypada nawet... kilkanaście razy więcej chętnych.

- Nawet, jeżeli uczeń nie dostanie się do nas, to oferta Warszawy jest naprawdę duża i myślę, że każdy znajdzie swoje miejsce w szkole - ocenia dyrektor "Hoffmanowej".

Zarówno do IX, jak i XXXV LO w Warszawie dostaną się jedynie najlepsi. Jeżeli kandydaci nie zdołają przekroczyć ustalonego tam progu punktowego, zostaną skierowani do rekrutacji w szkole drugiego wyboru i tak dalej, aż do skutku. Nic więc dziwnego, że część uczniów umieszcza na swojej liście wybranych szkół po 20 i więcej placówek, do których chciałaby sie dostać.