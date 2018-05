Na ulice wyjadą tureckie autobusy. Nowy kontrakt ZTM

Zarząd Transportu Miejskiego podpisał kontrakt z prywatnym przewoźnikiem, firmą Arriva. Zgodnie z umową na ulice stolicy wyjedzie 25 tureckich otokarów.

Wcześniej, pod koniec października, na ulice Warszawy wyjedzie 25 autobusów ITS Michalczewski. – To będzie dodatkowy tabor na ulicach Warszawy – mówi Strzegowska. Niebawem powinna rozstrzygnąć się też kwestia przetargu na 50 gazowych pojazdów 18-metrowych, który wygrała Arriva. – Czekamy na pisemne uzasadnienie, by móc doprowadzić do podpisania umowy na wdrożenie 18-metrowych pojazdów – zaznacza Katarzyna Strzegowska.