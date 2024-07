Nabierz rozpędu: Nike Air Force 1

Za co lubimy AF 1?

Złota era basketowego designu to lata 80. – change our mind. To w tej dekadzie oregoński brand, wcześniej popularny raczej wśród biegaczy, zdobył szturmem basketowe parkiety. Nike Air Force 1 perfekcyjnie oddaje estetykę ejtisów. Przeskalowana, jakby "nadmuchana" cholewka z perforacjami na nosku, masywna podeszwa wewnętrzna i podeszwa zewnętrzna z antypoślizgowej gumy, z bieżnikiem ułatwiającym obroty, a jednocześnie zapewniającym stabilność – to właśnie te elementy nadawały ton na koszykarskich boiskach. Najmocniejszym punktem AF 1 Nike była jednak innowacyjna wtedy poduszka powietrzna Air: system amortyzacji, który na zawsze zrewolucjonizował design butów sportowych. Sprężony w podeszwie gaz był rozwiązaniem lekkim, bezpiecznym i niebywale komfortowym – do tego stopnia, że dziś, po ponad 40 latach, wciąż zyskuje nowych fanów. Choć na początku, zgodnie z realiami życia koszykarzy, którzy potrzebują dobrej stabilizacji kostki, buty Air Force powstawały wyłącznie w wersji High, po roku do rodziny dołączyła wersja Low, a w 1984 pojawiła się popularna dziś wersja Mid.