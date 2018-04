Nad Wisłą stanie sztuczny głaz za miliony złotych. Właśnie ruszyła budowa

Nietypowa budowla będzie gotowa jesienią. We wtorek pod inwestycję wkopano kamień węgielny.

We wtorek podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny. - To rozwiązanie pozwoli w pełni unaocznić związek pomiędzy człowiekiem a przyrodą - przekonywała Iwona Zwolińska, kierowniczka projektu Life+ WislaWarszawska.pl. - Chcemy by to miejsce było inspirujące. Tu edukacja będzie mieszać się z rekreacją. Po obejrzeniu ekspozycji, odwiedzający będą mogli od razu ruszyć w plener, by tam szukać przywoływanych przedstawicieli fauny i flory - mówili stołeczny urzędnicy.