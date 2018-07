Nadchodzi fala wezbraniowa. "Wisła może wzrosnąć nawet do 4m"

We wtorek spodziewane jest przejście kulminacji fali wezbraniowej w Warszawie. - Wysokość fali na wodowskazie Warszawa-Bulwary wyniesie 315 cm - podają Wody Polskie.



W związku z nadejściem fali, pracownicy Wód Polskich, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zabezpieczyli wrak barki Maristo, który znajduje się przy brzegu Wisły pod Mostem Łazienkowski. Wrak, którego właściciel od lat uchyla się od obowiązku uprzątnięcia go, w ostatnim czasie płonął. Ponieważ stan barki jest bardzo zły, cała konstrukcja mogłaby zostać porwana przez wodę. Wrak został jednak przymocowany do brzegu.

Meteorolodzy na Facebooku "Info Meteo - Warszawa" w niedzielę poinformowali o nagłym wzroście poziomu Wisły. - To znak, że kulminacyjna fala wezbraniowa jest już blisko. O godzinie 12:00 poziom rzeki przy bulwarach wynosił 120cm, teraz jest to już ponad 150cm. Średnio tafla wody podnosi się o około 8-9cm/h - piszą meteorolodzy. Dodają, że Wisła w Stolicy może wzrosnąć nawet do 4m, a to wystarczy by podmyć miejskie plaże i niżej położone tereny.