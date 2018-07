Najchętniej wybierane imiona w 2018 roku. Sprawdź, jakie królują wśród warszawiaków

Stołeczny ratusz podał ranking najpopularniejszych imion ostatniego półrocza. Liderami imion w Warszawie są Zofia i Jan. Nie jest to zaskoczeniem, gdyż od lat te dwa imiona są najczęściej wybierane przez rodziców dzieci urodzonych w stolicy.



Choć w 2017 roku najpopularniejszym imieniem żeńskim była Julia, to w pierwszym półroczu Zofia odrobiła straty i znów prowadzi w rankingu najchętniej wybieranych imion. Od stycznia do końca czerwca 2018 roku aż 385 dziewczynek, które przyszły na świat w stolicy otrzymało to imię.