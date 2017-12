Najlepsze miasta do imprezowania. Warszawa wyprzedziła Nowy Jork

Serwis internetowy Hotelsword.com wybrał najlepsze miasta świata pod względem życia nocnego. W rankingu znalazła się Warszawa, która wyprzedziła nawet Nowy Jork.

Pierwsze pięć miejsc zajęły europejskie miasta: Hamburg, Kopenhaga, Berlin, Dublin i Amsterdam. Szósta pozycja należy do San Francisco, siódma do szwedzkiego Göteborg, a ósma do Pragi. Na dziewiątym miejscu znalazła się Warszawa.