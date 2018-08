Napad w Jankach. Znaleziono samochód i broń sprawców

Funkcjonariusze znaleźli samochód, którym uciekli sprawcy rabunkowego napadu w podwarszawskich Jankach. Odzyskano i zabezpieczono również broń użytą do sterroryzowania niosących pieniądze obywateli Chin. Łupem złodziei mogło paść nawet 1,5 mln zł.

Nadzór nad sprawą środowego rozboju przejęła prokuratura. Jak podaje rmf24.pl, śledztwo prowadzone jest pod kątem "kradzieży z użyciem przemocy i zaboru mienia znacznej wartości". Policja wciąż zbiera dowody mogące doprowadzić do sprawców. Na razie znaleziono samochód, którym sprawcy zbiegli z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli też broń użytą w napadzie. Jej identyfikacją zajmą się teraz eksperci.

Według ustaleń dziennikarza RMF FM, w trakcie akcji złodzieje nie oddali żadnych strzałów. Broń posłużyła im za to do zastraszenia jednego z mężczyzn niosącego pieniądze. Napastnik miał przyłożyć mu lufę do skroni.