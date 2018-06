Nasza czytelniczka szuka chłopaka z metra. Pomożecie?

"To nie akcja Reserved z kampanią reklamową, to nie pytanie typu czy uber jest lepszy niż tinder?". Tak zaczyna się list z prośbą o pomoc wysłany do naszej redakcji przez jedną z czytelniczek. Zaintrygowani tym prologiem niezwłocznie przystąpiliśmy do działania.

Dziewczyna ze zdjęcia próbuje znaleźć sympatycznego chłopaka, którego spotkała w metrze. (Facebook.com, Fot: Czytelniczka)

Fanka portalu WawaLove napisała do nas w czwartek wieczorem, 28 czerwca. Przytaczamy jej wiadomość poniżej:

Hej WawaLove, czy pomożecie mi znaleźć pewnego kawalera?

Skoro WawaLove to może jest szansa?

To nie akcja Reserved z kampanią reklamową, to nie pytanie typu "czy uber jest lepszy niż tinder?".

Jechałam wczoraj (dn27.06.2018r) metrem. Około 15.30 wsiadałam na stacji Metro Słodowiec.

Wymieniłam się paroma spojrzeniami i uśmiechami z brązowowłosym chłopakiem, który był już w wagonie, czytał książkę. Na oko 23-26 lat.

Miał na sobie błękitną koszulę, ciemne spodnie i ciemny plecak, z takim karabińczykiem na jednym ramieniu. Wysiadł w Centrum. Nawet po tym jak wysiadł, złapaliśmy się wzrokiem.

Chciałam wysiąść, ale jechałam już spóźniona na rozmowę o pracę, I BARDZO ŻAŁUJĘ, ŻE NIE WYSIADŁAM.

Jakbyście mogli to udostępnić, a kolega by się jakimś cudem odezwał, byłabym bardzo szczęśliwa!

Czytelniczka postanowiła zostać anonimowa, ale zgodziła się na ujawnienie wizerunku. Jeżeli więc ktokolwiek z Was jest w stanie pomóc i włączyć się w poszukiwanie sympatii z metra, albo zna tę osobę - piszcie do nas przez kontakt na Facebooku lub na maila: wawalove@grupawp.pl.

Trzymamy kciuki!

AKTUALIZACJA:

Udało się! Dostaliśmy radosną informację od autorki apelu. Dzięki wspólnej akcji portalu i czytelników tajemniczy chłopak w końcu się odezwał. Poszukiwania można więc uznać za zakończone sukcesem. Dziękujemy!

