Nauczanie hybrydowe. Rodzice uczniów sami podejmują decyzje. Problemy z sanepidem

- To jest skandal. Szkoła już dawno powinna być zamknięta – powiedział "Gazecie Wyborczej" czytelnik z Ursynowa, mając na myśli sytuację w Szkole Podstawowej nr 319. W jednej z klas ósmych stwierdzono koronawirusa u uczennicy. Dzieci i rodzice dowiedzieli się o tym z dużym opóźnieniem. Przez ten czas dzieci normalnie chodziły do szkoły. Nikt nie skierował klasy na kwarantannę. Dopiero w ostatni piątek przerwano lekcje i wysłano dzieci do domu, a klasę ozonowano – pisze dziennik.