Naziści i pornografia w grach dla dzieci. Szokujące wyniki testów

Ukryte koszty, nazistowskie hasła i pornografia. Berlińska Fundacja Warentest przetestowała 14 popularnych gier na telefony komórkowe, do których mają dostęp dzieci. Żadna z nich nie zdobyła rekomendacji instytutu.

Badania przeprowadzili eksperci Fundacji Warentest zajmujący się multimediami. Założeniem było przetestowanie aplikacji z punktu widzenia 10-latka. Pod lupę wzięto 14 bardzo popularnych gier na komórki: Angry Birds 2, Brawl Stars, Candy Crush Soda Saga, Clash of Clans, Clash Royale, Empires & Puzzles, Fortnite, Felix Jump, Homescapes, Minecraft, Pokémon Go, Roblox, Subway Surfers oraz Temple Run 2.

W testowanych grach dla dzieci specjaliści znaleźli odnośniki do stron pornograficznych lub współgraczy o pseudonimach takich jak "SiegHeil", a nawet grę, w której należało zabijać "złych Żydów”. Jedna z aplikacji dla sześciolatków zawierała reklamę gry, w której nieustannie strzelało się do ludzi.

Koszty trudne do znalezienia

Wiele aplikacji zachęca do drogich zakupów, dzięki którym można je rozszerzyć o kolejne treści lub usługi, na przykład o ubrania lub surowce naturalne dla postaci w grach. Między innymi w Angry Birds 2 cyfrowe kamienie szlachetne kosztują 110 euro. Koszty często są trudne do zauważenia. Na tym właśnie opiera się model darmowych aplikacji.

Żadnej z przetestowanych 14 komórkowych gier dla dzieci instytut nie może zarekomendować. 13 z nich eksperci określili jako "niedopuszczalne”. Według wyników testu, "najmniej złą” grą jest Pokémon Go, którą zaklasyfikowano jako "budzącą obawy”. W 7 natknięto się na treści wrażliwe, jak przekierowanie na strony z pornografią. W sklepie z aplikacjami niektóre z testowanych gier nie miały żadnych ograniczeń wiekowych, w pozostałych – najwyższe ograniczenie sięgało 12 lat. Testerzy w każdej z gier, która wymagała podania wieku, wpisywali 10 lat. Z powodzeniem.

Niedopuszczalne klauzule?

Ogólne warunki handlowe w większości aplikacji zawierają – jak uznali eksperci – niedopuszczalne klauzule. Wynika z nich, że użytkownik zezwala, by go inwigilowano i że nie będzie oczekiwał uszanowania prywatności. Żadne ze znalezionych oświadczeń o ochronie danych osobowych nie spełniało ustawowego wymogu, by było napisane językiem zrozumiałym dla dzieci.