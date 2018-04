Naziści zaplanowali zagładę Warszawy. Stworzyli "praktyczny poradnik" jak sparaliżować miasto

Dokumenty odnalezione na portalu aukcyjnym i sprowadzone właśnie do Polski rzucają nowe światło na to, w jaki sposób Trzecia Rzesza dokonała zniszczenia stolicy w czasie II wojny światowej - podaje wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Polska Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego wygrała licytację i w rezultacie dokumenty kupione za 2999 euro sprowadzono do Polski. – Nie było czasu do stracenia. Takie rzeczy pojawiają się i znikają z portali aukcyjnych czasami w ciągu kilku minut. Nie można było ryzykować utraty lub rozproszenia tego zbioru – mówi DGP Rafał Szczepański.

Dokumenty analizuje historyk Jarosław Zieliński i Ryszard Mączewski, prezes Fundacji Warszawa 1939 popularyzującej wiedzę o przedwojennej stolicy. Zdaniem historyków to "praktyczny poradnik" o tym, jak sparaliżować i zniszczyć wielką metropolię. Zawiera m.in. tabele dotyczące zagęszczenia budynków i miejsca zamieszkania ludności żydowskiej. Historycy uznają to za dowód tego, że od początku brano pod uwagę ataki na cywilów. "Chodziło też o utrudnienie ratowania rannych – na mapach zaznaczono szpitale, a na kolejnych stronach – zdjęcia tego, co z tych budynków zostało wskutek bombardowań" - podaje DGP. Ponadto uwzględniono tam dane o metodach konstruowania budynków w Warszawie. W ten sposób okupanci wiedzieli, jakich bomb użyć, by dokonać jak największych zniszczeń. Dalej zamieszczono spis różnych bomb z informacją jakiej dewastacji dokonały.