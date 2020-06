Nextbike wprowadza darmowe przejazdy rowerami miejskimi dla medyków

- Jesteś bohaterem medycznym? Wiemy, że codzienna walka i bez korony na głowie jest trudna, dziękujemy za to co robicie, nie tylko ostatnio, ale codziennie. Dbając o tych co dbają o wszystkich, dajemy Wam możliwość bezpłatnego skorzystania z roweru miejskiego – informuje w komunikacie Nextbike Polska.