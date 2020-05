Nextbike z kłopotami finansowymi. Rowery miejskie znikną z Warszawy?

Nextbike w tarapatach. Rowery miejskie zagrożone?

Rowery Veturilo na stałe wpisały się już w krajobraz warszawskich ulic. Warszawiacy bardzo chętnie korzystają z tego środka transportu, co ułatwia duże zagęszczenie stacji przeznaczonych miejskim jednośladom. Jest to nie tylko wygodny, lecz także ekologiczny środek transportu, co znalazło uznanie w oczach mieszkańców. Wielbiciele dwóch kółek mogą mieć jednak powody do obaw, bo jak informuje zarząd Nextbike S. A., spółka wpadła w kłopoty finansowe. - Nextbike Polska S.A., podobnie jak wiele innych firm z branży transportowej, boryka się obecnie z gwałtownym spadkiem przychodów w związku z obowiązującym do 1 kwietnia do 5 maja br. zakazem korzystania przez użytkowników z rowerów miejskich - napisano w oświadczeniu zarządu spółki.