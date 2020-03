Niall Horan zagra w październiku w Warszawie

Niall Horan zagra w Warszawie w ramach trasy koncertowej Nice To Meet Ya Tour. Irlandzki wokalista zaśpiewa solowe hity 13 października na warszawskim Torwarze.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Niall Horan podczas koncertu w 2019 r. na Florydzie. (Getty Images)

Wokalista po raz pierwszy wystąpi w Polsce jeszcze w tym roku i jak sam przyznaje, już nie może doczekać się swojej wizyty – podaje portal Eska.pl.

O przyjeździe Horana do naszego kraju polscy fani marzyli od lat. „Jeszcze za czasów największych sukcesów boysbandu One Direction, polish directioners robili wszystko, by ściągnąć swoich idoli do Polski. Zarówno na Twitterze oraz Instagramie publikowali posty opatrzone specjalnymi hashtagami, które szybko trafiały do światowych trendów. Mimo tego, 1D nigdy w Polsce nie zagrali, podobnie jak żaden z członków grupy po rozpoczęciu kariery solowej. 2020 rok będzie rokiem przełomowym pod tym względem, bowiem już w maju w krakowskiej Tauron Arenie swoje show zaprezentuje Harry Styles, natomiast w październiku właśnie Niall Horan” – czytamy na portalu.

Bilety na pierwszy koncert Nialla Horana w Polsce będzie można kupować od środy, 4 marca. Będzie to jednak przedsprzedaż dostępna jedynie dla posiadaczy kart Citi Handlowy. Rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do piątku, 6 marca do godz. 9.

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się natomiast dzień później, 5 marca o godz. 10 i potrwa do piątku, 6 marca do godz. 10. Bilety do ogólnej sprzedaży trafią dopiero w piątek, 6 marca o godz. 10 na stronie www.LiveNation.pl i www.Ticketmaster.pl. Ceny biletów nie są jeszcze znane.