Nie chcą obwodnicy przy domach. Będzie kolejna blokada w stolicy

Oburzeni mieszkańcy Wesołej i Sulejówka walczą z decyzją środowiskową, która ich zdaniem została wydana bezprawnie. Chodzi o pozwolenie na poprowadzenie Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez środek dzielnicy. Lokalni aktywiści zapowiadają kolejną demonstrację, która może zablokować część stolicy.

"My - tysiące mieszkańców - swoje, drogowcy swoje" - brzmi opis wydarzenia zaplanowanego na 25 lutego. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie "Sąsiedzi dla Wesołej WOW". Od prawie roku bezskutecznie walczą o sprawiedliwą debatę nad wytyczeniem Wschodniej Obwodnicy Warszawy . Mimo protestów i odwołań, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na koncepcję odcinka tej trasy, która ma przechodzić zaledwie kilkadziesiąt metrów od zabudowań mieszkalnych.

Co doprowadziło sprzeciwiających się budowie obwodnicy mieszkańców do organizacji kolejnego w tym roku (poprzednio przeszli Alejami Jerozolimskimi 14 stycznia) protestu? - Chodzi o nałożenie rygoru natychmiastowej wykonalności. To znaczy, że inwestor może już w tym momencie działać dalej i realizować inwestycję. Tak zresztą się dzieje, bo ogłoszono już przetarg na koncepcję programową - mówi Agnieszka Klembowska ze Stowarzyszenia "Sąsiedzi dla Wesołej".