Nie chciał pokazać biletu, uderzył kontrolera w twarz. Był pijany

Podczas kontroli biletów jeden z pasażerów warszawskiego autobusu mocno się zdenerwował. Nie miał biletu i w efekcie uderzył kontrolera. Sprawą zajmuje się policja.

Do zdarzenia doszło w autobusie miejskim na przystanku Krucza w Alejach Jerozolimskich ok. godz. 7 rano. Jak informuje TVN Warszawa, dwóch pasażerów odmówiło okazania biletu kontrolerowi. Nie chcieli się również wylegitymować. Doszło do awantury, w skutek której jeden z kontrolerów został uderzony w głowę. Do bójki włączył się drugi pasażer. Poszkodowany został również drugi kontroler. - Pasażer kłócił się, szarpał i próbował dusić kontrolera - mówi funkcjonariuszka stołecznej policji.