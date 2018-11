"Nie widzi zabawek, przewraca się na dywanie". Rzadka choroba Wojtka

2-letni Wojtek zachorował na nowotwór w obydwóch oczach, który powoli zabiera mu wzrok. Jedyną szansą na wyleczenie jest kosztowny zabieg w USA. Rodzice apelują o pomoc.



Dr Abramson może pomóc dziecku, które w Polsce może przejść jedynie najbardziej ogólne leczenie, czyli chemioterapię , która nie uchroni go przed nadchodzącą ciemnością.

Melfalan stosowany jest też w Polsce w Centrum Zdrowia Dziecka, ale nie przy tak rozległym nowotworze. Lekarze sami rozłożyli ręce, gdy zobaczyli, co kryje się w oczkach Wojtka. W jednym oku nowotwór rozgościł się na dobre, w drugim jest go mniej.

Wojtek musi być w Nowym Yorku 16 listopada. - Błagamy Was o pomoc, bez której nie zdążymy! Każda minuta, każda godzina to ogromne nerwy, które pozostaną z nami do momentu, kiedy ktoś nie powie nam, że już po wszystkim, że Wojtuś będzie żył i widział! Nie takie rzeczy już się działy, nie takie cuda sprawialiście na oczach ludzi, którzy tracili już nadzieję. Błagamy o pomoc, o życie i o wzrok naszego 2-letniego synka - apelują rodzice.