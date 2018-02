1 z 6 Nie wiesz co robić w walentynki? Oto kilka nietypowych propozycji Zimowy Narodowy i walentynkowy

Jeśli jesteście parą, która lubi ekstremalne wyzwania, to miejsce jest właśnie dla was. Na stadionie można jeździć na łyżwach, zjechać z lodowej górki i kolejki tyrolskiej. Po sportowych szaleństwach czeka na was romantyczna kolacja w strefie gastronomicznej. Wstęp ok 30zł od osoby.