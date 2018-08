Nie zdążyli z wykończeniem szkoły. Dzieci będą uczyć się... w hotelu

Przeznaczona dla 500 uczniów szkoła na warszawskim Wilanowie w tym roku musiałaby ich pomieścić 1200. To między innymi efekt reformy edukacji, ale też przeciągającej się budowy nowego skrzydła placówki. Część dzieci zostanie przeniesiona do hotelu, niemieckiej szkoły i prywatnego liceum.

Szkoła podstawowa nr 358 przy ul. Ledóchowskiej powstała zaledwie dwa lata temu. Już wtedy wiadomo było, że wymaga rozbudowy. Pierwszą łopatę pod nowe skrzydło wbito w ziemię 23 stycznia tego roku. Prace miały trwać siedem miesięcy. Tymczasem w sierpniu w niedokończonym jeszcze budynku brakowało niektórych okien, a funkcję dachu pełniła folia przybita do stropu deskami.

Na miesiąc przed pierwszym dzwonkiem było już pewne, że uczące się w podstawówce im. hetmana Jana Zamoyskiego dzieci trzeba będzie umieścić w innym miejscu. Na początku września szkołę czeka prawdziwe oblężenie, ponieważ ze względu na wydłużenie edukacji podstawowej o dwa lata, żaden rocznik nie opuścił murów placówki. Na dodatek do pierwszej klasy przyjdzie aż 250 uczniów. Będą też dwie zerówki. Razem w szkole miałoby się uczyć łącznie 1200 dzieci.

Dyrekcja musiała coś wymyślić, i to szybko. Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów poinformowało w czwartek o planach włodarzy szkoły. "Ponieważ nie udało się zdążyć na 1 września z nowym budynkiem szkoły przy Ledóchowskiej, klasy I-III będą wychodzić na lekcje do pobliskiego hotelu, szkoły niemieckiej oraz prywatnego liceum Akademeia" - czytamy w poście na profilu Stowarzyszenia.

To znaczy, że dzieci będą zmuszone każdego dnia przemieszczać się pomiędzy szkołą, a tymi właśnie placówkami. Na terenie właściwej podstawówki będą się jedynie stołować. "Nie wiemy jak z realizacją programu, ale wiązanie butów dzieci z pewnością opanują śpiewająco" - brzmi fragment postu członków organizacji.

Rodzice dostali informację od dyrekcji

Jak się dowiedzieliśmy, dyrekcja poinformowała rodziców, że oddanie drugiej części budynku planowane jest w październiku tego roku. Do tego czasu zaadaptowane zostały na sale lekcyjne jedynie dwa pomieszczenia w szkole. Szkoły WBS oraz Akademia High School użyczyły po dwie swoje sale lekcyjne nieodpłatnie. Zarząd Dzielnicy wynajął natomiast dwie sale konferencyjne w hotelu Platinium.

Dzieci mają się zbierać w szkole 358 o godzinie 7.45 i dopiero wspólnie z nauczycielem iść na lekcje. Tam, jak informuje nas internauta, będą pod opieką nauczycieli również podczas języka angielskiego oraz religii. Do swojej macierzystej podstawówki codziennie będą wracać na obiady oraz zajęcia na świeżym powietrzu.

Kto doprowadził do fatalnego w konsekwencjach opóźnienia prac?

Ostatnie posiedzenie Komisji Edukacji i Wychowania Rady Dzielnicy Wilanów odbyło się 30 sierpnia. Podczas spotkania wiceburmistrz Tomasz Ciorgoń miał stwierdzić, że w nowym budynku trwają prace wykończeniowe (montowana jest armatura, malowane ściany, układana wykładzina). Zapewnił też o swoim przekonaniu, co do przeniesienia uczniów już na stałe do placówki macierzystej w październiku. Jego zdaniem budowa i odbiory miałyby się zakończyć w ciągu miesiąca.