Nie żyje 10-latka potrącona na przejściu dla pieszych w Żyrardowie

Nie żyje 10-letnia dziewczynka, potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych w centrum miasta - podała prokuratura w Żyrardowie. Do wypadku doszło w niedzielę.

W szpitalu nadal przebywają dwie pozostałe osoby, które także zostały poszkodowane w wyniku niedzielnego wypadku. Są to mama i brat 10-latki.

We wtorek informowaliśmy o tym, że w sprawie wypadku zostało wszczęte śledztwo. Prowadzi je Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.

Policja zwróciła się z apelem o pomoc i zgłoszenie się do osób , które mogą jeszcze w jakikolwiek sposób pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia.

Na przejściu, na którym doszło do wypadku, nie ma sygnalizacji świetlnej. To odcinek ul. 1 Maja, tuż obok komendy Państwowej Straży Pożarnej. To właśnie strażacy jako pierwsi znaleźli się na miejscu zdarzenia i udzielili poszkodowanym pomocy.