Nie żyje 11-latek z Ursynowa. Pandemia uniemożliwiła leczenie za granicą

Pomogli mieszkańcy Ursynowa

Niestety koszty takiego wyjazdu okazały się na tyle wysokie, że rodzice postanowili zwrócić się o pomoc do mieszkańców Ursynowa. Oprócz zbiórki w internecie, już w marcu ubiegłego roku, jeszcze przed pierwszą falą pandemii, zorganizowano akcję "Ursynów gra dla Julka" w którą zaangażowało się wielu lokalnych artystów. Oprócz tego zorganizowano liczne licytacje i kiermasze. Julkowi pomagała też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Niestety, mimo uzbierania kwoty pozwalającej na rozpoczęcie terapii, przez pandemię koronawirusa z którą zmaga się obecnie cały świat, Julek najpierw nie mógł pojechać do szpitala w Zurichu, a później do Monterrey w Meksyku. Chłopca zakwalifikowano też na leczenie w klinice w Hamburgu, jednak i ten wyjazd nie mógł dojść do skutku.