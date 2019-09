Nie żyje Zbigniew Zaleski. Europoseł z ramienia PO i wykładowca KUL miał 72 lata

"Społeczność akademicka KUL z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie żegna prof. Zbigniewa Zaleskiego". Tymi słowami byłego dziekana pożegnał Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Zbigniew Zaleski w 2001 roku był kandydatem Platformy Obywatelskiej do Sejmu. Nie udało mu się wtedy uzyskać mandatu. W latach 2002-2004 był radnym sejmiku wojewódzkiego.

Kolejnym etapem jego politycznej kariery był wyjazd do Brukseli, gdzie od 2004 roku zasiadał w Parlamencie Europejskim. Należał do frakcji Europejskiej Partii Ludowej – Europejskich Demokratów. Pracował m.in. w Komisji Rozwoju i Komisji Handlu Zagranicznego. Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku nie uzyskał reelekcji. Europosłem VII kadencji został dopiero w 2013 roku, zastępując Lenę Kolarską-Bobińską.