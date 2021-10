Nie żyje Zygmunt Gasiuk "Słoń". Powstaniec warszawski miał 96 lat

1 sierpnia 1944 roku spędził organizując przerzuty broni po stolicy. "Miałem jechać rykszą, a to było takie ciężkie. To było samo żelazo w tym. Rikszarz nie chciał jechać, bo się bał. Ulica Brzozowa była bardzo spadzista i trzeba było dojechać do dużego domu, który miał front na Bugaju 23, a tył był na Brzozowej i my od ulicy Brzozowej przenosiliśmy broń i amunicję do magla" - wspominał. Jego obszerną relację przechowuje Muzeum Powstania Warszawskiego.