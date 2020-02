Niecodzienna akcja policji w Warszawie. Eskortowali na sygnale rodzącą kobietę

Policja z Mokotowa i Ursynowa okazała się niezbędna dla pewnej mieszkanki Warszawy. Kobieta zaczęła rodzić i wraz z ojcem dziecka musieli dostać się do szpitala tak szybko, jak to tylko możliwe. Bez eskorty funkcjonariuszy mogłoby im się nie udać.

Według relacji stołecznych funkcjonariuszy, przyszły tata miał świadomość tego, że przedostanie się przez zakorkowane miasto, tak, żeby dotrzeć do szpitala na czas, będzie graniczyć z cudem. Dlatego mężczyzna poprosił o pomoc dyżurnego miasta. Policjant nie wahał się i przyszedł z pomocą - skierował na miejsce wezwania dwie załogi.

Policjanci dojechali na skrzyżowanie ulic Puławskiej z Bogatki, gdzie zauważyli szare bmw. Za kierownicą samochodu siedział zdenerwowany kierowca. To właśnie przyszły ojciec, który próbował przewieźć swoją rodzącą żonę do szpitala przy ul. Madalińskiego.

- Przy takim natężeniu ruchu najprawdopodobniej by nie zdążyli. [Do zdarzenia doszło w piątek - przy. red.] Policjanci szybko poinstruowali przyszłego tatę, jak ma jechać w kolumnie między radiowozami. Następnie, zachowując wszelkie środki ostrożności, wzięli cywilne auto w środek i używając sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych bezpiecznie eskortowali rodzącą na izbę przyjęć do Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny - relacjonował asp. szt. Koniuszy.